冬が近づくと恋しくなるのが鍋料理です。お鍋に欠かせないハクサイなどの葉物野菜が、夏に比べお手頃な価格となっています。なぜなのでしょうか。鍋には欠かせないハクサイに色とりどりの野菜。最後にネギをのせてひと煮立ち。甘酒や味噌の風味が香る、サケが入った石狩鍋の完成です。（長南記者）「味噌と甘酒と野菜のやさしい甘みが口いっぱいに広がります。温かいお鍋はこれからの季節にぴったりです」札幌・狸小路の鍋料理店で