本日の日経平均株価は、値がさハイテク株を中心に買いが優勢となり、前日比845円高の4万8580円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は44社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券がＭＳＣＩの定期見直し候補とした荏原製作所 [東証Ｐ]、スイスＡＢＢのロボッ