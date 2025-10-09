クラスナホルカイ・ラースローさん（AP＝共同）【ストックホルム共同】スウェーデン・アカデミーは9日、2025年のノーベル文学賞を、ハンガリーを代表する作家クラスナホルカイ・ラースローさん（71）に授与すると発表した。日本に滞在した経験があり、京都を舞台にした作品でも知られる。ハンガリー人の受賞は02年のケルテース・イムレさん以来となる。授賞理由について「終末論的な恐怖の中、説得力に満ちた先見的な作品群に