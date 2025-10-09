花園を目指し、県大会に出場する選手ら（県高体連ラグビー専門部提供）第１０５回全国高校ラグビー大会県予選は１１日、２７チーム（４０校）が参加して開幕する。今大会は記念大会のため、神奈川の代表は１枠増の２チームとなる。トーナメントは二つのブロックに分かれ、それぞれの優勝チームが本大会（１２月２７日から２０２６年１月７日、大阪・花園ラグビー場）に出場する。１月に全国大会連覇を果たした桐蔭学園は３大会