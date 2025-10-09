ハロー！プロジェクトのアイドルグループ、Juice＝Juiceが9日、都内で、新曲発売記念イベントを開催した。6月の日本武道館公演で新メンバーとして発表された林仁愛（14）を加え、11人体制となった同グループ。両A面の新曲「四の五の言わずに颯（さっ）と別れてあげた／盛れ！ミ・アモーレ」は新体制として初リリース曲となった。段原瑠々（24）は新加入の林について「メガネキャラはいなかったし、高身長、最年少がもたらす可能性