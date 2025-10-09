俳優中山優馬（31）が9日、東京・シアター1010で、舞台「『大誘拐』〜四人で大スペクタクル〜」（10日初日、同所ほか）のゲネプロ取材会に登壇した。24年の初演に引き続き、中山、柴田理恵（66）、風間杜夫（76）、白石加代子（83）が再集結。斬新な展開の大誘拐劇を描く。中山は「初演より更にパワーアップしていると感じています。稽古場では大先輩のアドリブ合戦に毎日腹を抱えて笑わせてもらいました。本番は何が起こるんだろ