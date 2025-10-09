月花めもりが、10月7日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）の「グラビアン魂」に登場した。 月花めもり「週刊SPA!」 中田花奈「週刊SPA!」 Hカップの超グラビア映えボディに思わずくぎ付けになる月花めもりが「グラビアン魂」に初登場。今回は、みうらじゅん＆リリー・フランキーが月花をホラー映画のヒロインにいそうと話したことで、“ホラー感”をモチーフに撮影された。 月花めもりプロフィール 2002年、東京都生まれ