作家・村上春樹さんが９日、今年もノーベル文学賞受賞を逃し、母校の兵庫・西宮市立香枦園小に集まった同級生たちもガックリ肩を落とした。約２０人が教室のテレビでスウェーデン・アカデミーの中継を見つめたが、ハンガリーの作家が受賞したというテロップが出ると「ああ…」とため息。６年１組のクラスメートだった頭井（ずい）治男さんは「残念でございました。（生理学・医学賞の坂口志文氏、化学賞の北川進氏と）日本人が