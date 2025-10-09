９日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、新たな執行部人事を発表した自民党の高市早苗新総裁が８日、立憲民主党始め野党各党をあいさつ回りしたことを報じた。立憲民主の野田佳彦代表が会談の際、高市氏が同行した萩生田光一幹事長代行について「傷もの」という言葉で紹介したと明かした件について、ＭＣの宮根誠司氏に「萩生田さんは総裁選で応援してもらって外せなかったのか？」