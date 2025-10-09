ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は１０日に「魚の日限定セール」を開催する。「魚の日限定セール」は毎月１０日に開催。対象商品を１日限りの特別価格で販売するイベントで、今月は、「お得な」海産物約９０商品を販売する。ＪＡ全農が推奨するのは、岡山・日生海域で水揚げされたクセがなく加熱しても縮みずらい「冷凍かき」。さらに長崎のわかめ養殖業者が厳選した原料を加工して作る「めかぶとろろ」