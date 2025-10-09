モバイルバッテリーの航空機内への持ち込みに関するルールについて、内閣府大臣官房政府広報室（以下、内閣府）が、政府広報オンラインの公式Xアカウントで紹介しています。内閣府は「旅行や出張など、飛行機に乗る予定のあるかたは注意」と投稿。飛行機内に持ち込めるモバイルバッテリーは、ワット時定格量が160Wh以下に限られているほか、100Whを超え160Wh以下のものは持ち込める個数が2個までに制限されているということで