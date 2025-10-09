台風22号で被害が出た東京・八丈島の最新情報をフジテレビ社会部・林ひなの記者が中継でお伝えします。八丈島の南西側にある「八丈島パークホテル」にいます。敷地内には台風の影響で木やトタンなどが散らばっています。ホテルによりますと、一番大きな被害があったのは2階にある食堂と大浴場で、屋根が飛ばされてなくなってしまっているということです。その屋根の残骸が敷地内にも散らばっています。「八丈島パークホテル」の関