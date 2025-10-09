東日本大震災から14年を経て身元判明です。身元が判明したのは、岩手・山田町の山根捺星さん（震災当時6歳）です。山根さんの遺骨は2023年2月、宮城・南三陸町にある建設会社が、歩道橋の補修後に行った分別作業の際に見つかり、警察が身元の確認を進めていました。警察がDNA型鑑定などを行った結果、山根さんの下あごの骨の一部だと分かったということです。山根さんの遺骨は後日、家族に引き渡される予定で、家族は「諦めていた