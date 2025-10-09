【パリ＝上地洋実】スウェーデン・アカデミーは９日、２０２５年のノーベル文学賞を現代ハンガリー文学を代表する作家のクラスナホルカイ・ラースロー氏（７１）に授与すると発表した。アカデミーは作品について「終末的な恐怖の中で、説得力に満ち、先見性のある作品は、芸術の力を再確認させる」と評価した。クラスナホルカイ氏は１９５４年、ルーマニアとの国境に近い小さな町ジュラで生まれた。出版社勤務を経て作家活動に