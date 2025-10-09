サッカー日本代表の森保一監督（５７）が９日、国際親善試合・パラグアイ戦（１０日、パナソニックスタジアム吹田）に向けた公式会見に試合会場で臨み、負傷で不参加となったＭＦ遠藤航（リバプール）の追加招集を行わなかったことについて説明した。森保監督は「国内からの招集も考えていましたが、ルヴァン杯をやっている。タイトルがかかった試合の準決勝の準備から選手を抜くことは良くないと思って招集しませんでした」と