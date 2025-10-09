大相撲、富山市出身の朝乃山はきょう高砂部屋の高砂親方とともに射水市の夏野市長を表敬訪問しました。相撲の発展に向けて意見をかわし、朝乃山は「来場所も2桁勝利を目指す」と意気込みを語りました。夏野市長を表敬訪問したのは富山市出身の元大関・朝乃山と高砂親方です。夏野市長は県相撲連盟の会長を務めていて、相撲人口の拡大や競技のさらなる発展に向けて意見を交換しました。西十両13枚目の朝乃山は先月28日に千秋楽を迎