氷見市にある水産加工会社が、シシャモのみりん干しからパンに塗るジャムを開発し、新たな商品として販売を目指しています。食品ロス削減を目指し、規格外のみりん干しを活用する取り組みへの思いと、気になるその味を取材しました。「パンのおとも」といえばジャム。ペースト状にした果物や野菜を使うイメージが強いですが…こちらのジャムは、シシャモの「みりん干し」で作られています。その味は…吉本康祐記者「み