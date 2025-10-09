きのう、ノーベル化学賞受賞が発表された京都大学の北川進副学長に対し、2002年に同じく化学賞を受賞した富山市出身の田中耕一さんがきょう会見しました。田中さんは、若手研究者に元気と目標を与えていただいたと祝福しました。ノーベル化学賞の受賞が決まった北川進さんは、極めて小さな穴を無数にもつ『多孔性』と呼ばれる材料の作製に、世界で初めて成功したことが評価されました。この吉報を祝福したのが、ノ&#12