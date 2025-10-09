けさ立山町の北陸自動車道上り線で、クマ2頭が死んでいるのが見つかりました。付近では別の子グマ1頭が歩く姿も目撃されていましたが、きょう夕方、近くの高速道路上でその子グマとみられる死骸が見つかりました。きょう午前5時すぎ、立山町前沢の北陸自動車道上り線、立山インターチェンジからおよそ1キロの地点で、成獣のクマ1頭と子グマ1頭が死んでいると車で通行していた人から通報がありました。また、付近では死んだ2