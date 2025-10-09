『週刊SPA!』で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.26』（扶桑社）が10月6日に発売。女優やモデルとして活躍中のスレンダー美女・斉藤里奈が裏表紙に登場している。【写真】引き締まったウエストが眩しいたくしあげSHOTなども公開斉藤は、「ミスマガジン 2022」でミス週刊少年マガジンを受賞。女優としても活躍し、多数の映画・ドラマに出演している。1st写真集『色彩』（講談社）も発売中だ。バツグ