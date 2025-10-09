秋の深まりとともに北アルプス立山では紅葉が進んでいます。室堂のほか、ロープウェイの大観峰駅や黒部平駅の周辺では紅葉が見ごろを迎えています。今年の立山の紅葉はここ10年で最もきれいになっているということです。国の特別天然記念物ライチョウが姿を見せたのは標高2450メートルの室堂です。周囲の木々は赤や黄色に色づき紅葉が深まっていました。きょうは青く澄んだ空のもと穏やかなみくりが池に鮮やかな紅葉が