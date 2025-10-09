10·î10Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëSixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¡£Æ±ºî¤Ï¿·³¤À¿¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±Ì¾¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸ø³«Á°¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ø¤Î¾¾Â¼¤Î»×¤¤¤äÌòºî¤ê¤Ê¤É¤òÉ³²ò¤­¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À­¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛSixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢ÏÃÂêºî¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥­¥¹¡Ù¤Î±éµ»¤ËSNS¤Ç¤â¾Î»¿¤ÎÍò¡ª´Ñ¤ë¼Ô¤ò¼æ¤­¤Ä