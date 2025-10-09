「［腸内環境ごはんKit］バルサミコポークと彩り野菜グリル添え」食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地が展開する「Oisix」は、10月9日から人気商品のミールキット「Kit Oisix」の新シリーズ「腸内環境ごはんKit」を販売開始する。メニューは腸内環境研究のリーディングカンパニーであるメタジェンが監修し、料理を食べる人にもお腹の腸内細菌にとってもおいしい食習慣が、多様な種類の食材を使用す