ニューストップ > ライフ総合ニュース > 犬が『悲しい』と感じているときにみせるサイン5選 愛犬にツライ思… わんちゃんホンポ 犬が『悲しい』と感じているときにみせるサイン5選 愛犬にツライ思いをさせないための配慮や適切なケアまで 2025年10月9日 20時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 犬が悲しいときにみせるサインを5つ紹介している しっぽを振らない、下げる、食欲不振や飲水量の低下 活動性の低下、遠吠えが増える、寂しそうに鳴く 記事を読む おすすめ記事 犬が『唸っている』ときにしてはいけないNG行為5つ トラブルに繋がる危険性から正しい接し方まで 2025年10月5日 16時0分 犬が『後ずさりしながら吠える』ときの理由4つ 考えられる心理から落ち着かせる対処法まで 2025年10月4日 16時0分 犬が病気かもしれないときにする『ウンチの形状』4選 注意すべき状態や腸内環境を整えるコツまで 2025年10月4日 20時0分 犬に苦痛を与える『シャンプー方法』5選 愛犬が辛いと感じているときにみせるサインとは？ 2025年10月6日 20時20分 犬の『肛門腺絞り』絶対やってはいけないタブー行為4選 間違ったお手入れや正しいやり方とは？ 2025年10月3日 20時20分