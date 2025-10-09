「還元型コエンザイムQ10タブレット」（瀬戸内産レモン／シャインマスカット）「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに82店舗（6月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、コスメライクなパッケージとともに美容サポート成分を配合した、新発想の美容おやつブランド「matsukiyo BEA