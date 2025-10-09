ゼットの製造部門を請け負うグループ会社のゼットクリエイトが、コンバースブランドのバスケットボールウェア・バッグのライセンシーとして、ジュニア向けスウェットパーカ、スウェットパンツを発売した。イラストレーターYutaka Kobayashi氏作成のオリジナルグラフィックを使用したスウェットウェアで、星を基調とした刺繍がアイキャッチになっている。裏地はタオル地のように柔らかい、頑丈で汗を吸収しやすい素材を使用。スウェ