2025年9月6日に千葉県松戸市・森のホール21 大ホールにて、『A3!』冬組キャストによる単独イベント「MANKAIカンパニー presents "Winter Party!" 2025」マチネ(昼の部)が開催された。春・夏・秋と続いてきたファンミーティング形式のシリーズを締めくくるラスト公演。月岡紬役の田丸篤志、高遠丞役の佐藤拓也、御影密役の寺島惇太、有栖川誉役の豊永利行、雪白東役の柿原徹也、ガイ役の日野聡が勢揃いし、トークやゲーム、朗読劇、