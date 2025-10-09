ユナイテッド航空は、シカゴ/オヘア・ワシントン/ダレス〜テルアビブ線の運航を再開する。シカゴ/オヘア〜テルアビブ線は11月1日から週4往復、ワシントン/ダレス〜テルアビブ線は11月2日から週3往復運航を再開する。両路線はユナイテッド航空のみが運航している。この他に、ニューヨーク/ニューアーク〜テルアビブ線を1日2往復運航しており、アメリカの航空会社として最大の便数を運航することになる。■ダイヤUA140シカゴ/オヘ