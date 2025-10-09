「ハートのビタミンC（ベリーミックス風味）」ファンケルは、10月15日から、噛んで食べられるチュアブルタイプのサプリメント「ハートのビタミンC」を通信販売と直営店舗で数量限定発売する。1粒でビタミンCの1日の推奨摂取量である100mg（日本人の食事摂取基準［2025年度版］）が摂取でき、健康維持や美容のために、おいしく手軽にビタミンCを摂取したい人におすすめの製品。パッケージには感謝の花言葉を持つ花をあしらい、華や