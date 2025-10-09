ミランのフランス代表MFアドリアン・ラビオが、イタリア・セリエAの国外開催に苦言を呈した。フランスメディア『ル・フィガロ』によると、6日にUEFAが承認した来年2月8日にオーストラリア・パースで開催されるミラン対コモのリーグ戦について「完全に狂っている」と批判。長距離移動による選手への負担や過密日程について厳しく言及した。ラビオは同メディアのインタビューで、「イタリアの2チームがオーストラリアで試合をするた