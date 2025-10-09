日本代表は10日、大阪・パナスタでパラグライ代表と国際親善試合を行う。森保一監督（57）が試合前日の公式会見で国際Aマッチ週間（IW）にルヴァン杯を組み込むJリーグの日程に苦言を呈した。今シリーズは活動開始直前に故障したMF遠藤主将の招集を断念。指揮官は国内組から追加招集の可能性を探ったことを明かした上で「準決勝の準備をしているチームから選手を抜くことは良くないと思い、招集しませんでした」と説明した。