9日（木）は台風22号の影響で八丈島で記録的な大雨が降りました。9日夜には雨は上がっていますが、伊豆諸島では夜遅くにかけて土砂災害に警戒を続けてください。台風22号は非常に強い勢力で伊豆諸島南部を通過しました。9日夜は日本の東海上にあって、このあとは日本列島からは離れていくでしょう。ただ、もう一つ南にまとまった雲があり、これが8日（水）に発生した台風23号です。これも日本列島に影響してくる可能性があります。