ＥＮＥＯＳを退団する田沢（右）＝８日、等々力社会人野球の秋季県企業大会は８日までに等々力球場で全日程を終え、１０日をもってＥＮＥＯＳを退団する元大リーガーの田沢純一投手（３９）は公式戦ラストゲームを迎えた。現役続行の意向を示しているが、一つの区切り。「ＥＮＥＯＳがあったから米国へ挑戦できた。感謝して、次のステージに向かいたい」と飽くなき挑戦心で進む。剛腕の原点は横浜商大高時代。当時の金沢哲男元