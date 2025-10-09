宮城県警は、2023年に南三陸町で見つかった身元不明遺体について、東日本大震災で行方不明となっていた岩手県の当時6歳の女の子と判明したと発表しました。県警によりますと2023年2月17日、南三陸町志津川の建設会社事務所で気仙沼市の大谷海岸付近などで清掃した収集物から人骨のようなものを発見し警察に届け出ました。発見されたのは下あごの骨の一部や数本の歯で、DNA型鑑定などを進めた結果、東日本大震災で行方不明となって