ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第１５戦スポニチ杯」が１０日に開幕する。初日メインの「サンライズドリーム」１号艇に指名された地元主力の渡辺優美（３２＝福岡）がエース９号機を引き当てた。２連率５１％、３優出１Ｖ。５月のＧ?オールレディ―スで小野生奈と組んで優勝している。特訓の感触も「体感は悪くなかった。いいエンジンだし、間違いないと思っている。とりあえず回転調整だけで良さそう」とまずまず