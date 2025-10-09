今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公アヤカは現在、カメラマンのアシスタントとして働いています。ですが、現実は厳しくて……？アヤカが電話した相手とは一体...？原案：Ray WEB編集部作画：縞しま子ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【バイト】「それじゃ全然だめ！」カメラマンのアシスタントがしんどすぎる…落ち込む主人公を救ったのはだれ！？