特殊設定をベースに、論理的で鮮やかな解決へと導く筆運びに痺れるファン多し。気鋭のミステリー作家、阿津川辰海さんの最新刊『最後のあいさつ』も、「昭和の国民的刑事ドラマの主演俳優・雪宗衛（ゆきむね・まもる）は妻殺しの犯人か否か」という謎をめぐり、そそる設定が軸になる長編だ。名俳優の妻が殺された未解決事件。意外な真相に踊らされるのも快感「中学の頃に雫井脩介さんの『犯人に告ぐ』を読んで、捜査する刑事自らが