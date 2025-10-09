１９７０年代に放送され一大ブームを巻き起こした伝説のバラエティー「みごろ！たべごろ！笑いごろ！！」が、１２日から「ホームドラマチャンネル」で放送される。放送当時、人気絶頂だったキャンディーズ（伊藤蘭・藤村美樹・田中好子）と、伊東四朗、小松政夫という異色の組み合わせ、歌とコントを融合させた斬新な構成で人気を集めた番組が、約５０年ぶりに放送される。同番組は１９７６〜７８年の放送で、番組内コーナーで