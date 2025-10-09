ソフトバンクは、10月9日の「熟睡の日」からTikTok上で深夜限定広告企画「SLEEP SWIPE GAME すずに会ったらもう終わり」を開始する。出演は広瀬すずさんで、午後10時から午前5時の間だけ配信される縦型動画広告だ。ユーザーはスワイプして広瀬さんに出会うとゲームオーバーとなり、スマホを閉じて寝ることを促す。説明動画では広瀬さんが「遅くまでベッドでだらだら動画を見続けちゃうあなたへ。スワイプして私に出会ったら、大人