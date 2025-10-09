アイドルグループ・NMB48の塩月希依音が9日、大阪・なんばの劇場で開かれた「天使のユートピア」公演後のメンバーによる投票を経て、新キャプテンに決まった。【写真】『スーパーマン』愛を熱弁した塩月希依音約6年にわたってキャプテンを務めてきた小嶋花梨が6月26日に、11月をもって卒業することを発表。それに伴い、次期キャプテンをメンバー投票で決めることになった。公演後、立候補者である塩月希依音、池田典愛、西田