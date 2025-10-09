クマ9日正午ごろ、秋田県仙北市の栗農園で、収穫作業をしていた自営業の女性（78）がクマに襲われた。仙北署によると、尻をかまれる軽傷を負った。署によると、女性は作業中に現れた体長約50センチのクマ2頭を追い払おうとした際、近くの木から下りてきた別の体長約1メートルのクマ1頭に襲われた。また湯沢市の地元消防によると、午後8時55分ごろには同市で「クマに襲われて出血している」と119番があった。70代くらいの女性