９日午前１１時半頃、秋田市の秋田空港の滑走路付近に子グマが侵入し、羽田発の全日空機が着陸をやり直した。秋田空港管理事務所によると、北東側から来たクマが柵の間から敷地内に侵入した。柵のセンサーで気づいた空港職員が車で追い払い、約１０分後に山の方向へ立ち去ったという。