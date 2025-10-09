先週、女性初の総裁が誕生した自民党。株価の上昇や円安が進み、日本経済は大きな動きをみせています。消費者にはどんな影響があるのか、専門家に聞きました。一方、県内の大学では物価高に悩む学生を応援しようと“ある取り組み”が行われていました。上昇が続く日経平均株価。10月9日は終値で初めて4万8000円台になり、終値ベースでの史上最高値を更新しました。女性初の自民党総裁に就任した高市早苗さん。「高市相場」や