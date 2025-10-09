·²ÇÏ¸©µÄ²ñ¤ÎËÜ²ñµÄ¤¬³«¤«¤ìÊÆ¹ñ´ØÀÇ¤äÊª²Á¹âÆ­ÂÐºö¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À£·£³²¯£±£·£°£°Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ £¹·îÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÏÁí³Û£·£³²¯£±£·£°£°Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤ÆÃæ¾®´ë¶È¤Ø¤ÎÀ©ÅÙÍ»»ñÏÈ¤ò£³£°£°²¯±ß³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ä¸©Î©³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Ë¶õÄ´ÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢£µ¤Ä¤Î¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤«¤é¿³µÄÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£