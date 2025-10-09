前橋市役所 群馬県前橋市の小川市長が市の幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会していた問題で市の職員労働組合は９日までに電話対応などの業務が増えているとして職員の負担を軽減するよう文書で申し入れました。 組合の関係者によりますと文書は小川市長あてで今月７日に提出したということです。文書では電話対応などの業務が増えているとして職員の負担を軽減することや心のケアにも対応するよう要望しました。