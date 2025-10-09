群馬県内の塗装業者でつくる県塗装工業会は９日、高崎市の児童館で遊具などの色を塗り直すボランティア活動を行いました。 高崎市倉賀野町にある倉賀野児童館で作業を行ったのは県塗装工業会の会員２１人です。 社会貢献活動の一環として２０年ほど前から福祉施設などをメインに塗装のボランティア活動を行っていて９日は、児童館に設置された遊具や手洗い場、駐輪場などを塗装しました高い技術を持つ職人たちははけやロー