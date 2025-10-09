群馬県内でクマによる被害が相次いでいることを受け山本知事は、８日の定例会見でクマに遭遇したときの対応など改めて注意を呼びかけました。 県では先月、クマのエサとなるドングリの実り具合が今年度は凶作だったと発表し、クマが人里に出没する可能性が高まるとして注意を呼びかけていました。こうした中、今月７日には、沼田市のスーパーでクマが店内に侵入し、買い物客が襲われるなどクマによる人身被害は今年度