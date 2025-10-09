人気の旅行ガイドブック「地球の歩き方」の山口市版が9日発売されました。市民も知らないディープな情報が掲載されているということです。山口市大内にあるこちらの書店では、1日の入荷としてはこれまでで最も多い500冊を用意し平積みしていました。『地球の歩き方 山口市版』は、256ページで、2200円。その中身は観光スポットや交通ガイドなど旅行に役立つ情報・・・・だけではないんです。例えば山口市民にはおなじ