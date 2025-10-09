スーパーマーケットを展開する丸久は、今月から販売を始めた台湾産米を防府天満宮に奉納しました。丸久が防府天満宮に奉納したのは、「台湾米 八田香り米」です。台湾南部で栽培されたジャポニカ種で、名前は、台湾を豊かな穀倉地帯にすることに成功した日本人土木技師＝八田與一に由来しています。コメ価格の高騰を受けこれと同じ品種のコメが9月、台湾から県内に学校給食用として10トン贈られていて丸久では、