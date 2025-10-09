平生町の港にテロリストが乗った船が入港したといった想定の水際テロ対策訓練が9日行われました。平生港で行われた訓練には警察や海上保安部など8つの関係機関が参加。平生港に入港した外国貨物船にテロリストが乗っていたという想定で訓練が行われました。訓練ではまず警察や機動隊員らが刃物を持ったテロリストを制圧。その後、海上保安部らが貨物船内を捜査し、船内で発見された不審物を税関に届け中身を確認しました。この平生